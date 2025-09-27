Gradefes exige a la Junta que arregle la LE-213

Publicado por José María Campos Gradefes Creado: Actualizado:

Los pueblos del municipio de Gradefes se manifiestaron para exigir a la Junta de Castilla y León el arreglo de la carretera LE-213 que se encuentra en un estado de bastante abandono y llena de parches. La convocatoria fue realizada por el Ayuntamiento la cual se inició con una concentración de vehículos en Gradefes los cuales fueron escoltados por la Guardia Civil y por Protección Civil en un recorrido desde Gradefes hasta Santa Olaja de Eslonza. Esos algo más de 13 kilómetros se realizaron a una velocidad lenta por un centenar de vehículos y sus acompañantes los cuales como medida de seguridad llevaban chalecos amarillos.

El alcalde de Gradefes Leonides Bayón estuvo acompañado del procurador en cortes de la UPL y alcalde de Cistierna Luis Mariano Santos. En su intervencion ante los manifestantes Bayón denunció que la Junta de Castilla y León lleva años presupuestando esta carretera y hablando de esta carretera pero hasta hoy no ha hecho nada. «Hemos llegado a esta manifestación por el cabreo y el malestar de la gente del municipio y la comarca por el engaño masivo año tras año, legislatura tras legislatura por la falta de arreglo de la carretera. La Junta dice que va a poner seis millones para el arreglo de esta carretera. Esa promesa la llevan haciendo muchos años. No tenemos motivos para creerlo pero sí muchas dudas», según Bayón quien recordó que el principal problema que hay ahora es el nudo de unión entre el municipio de Gradefes y León. Denunció en su intervención que la Junta habla de esta carretera porque las elecciones son en marzo de 2026. «Cuando pase esta fecha se van a olvidar de nosotros como llevan haciendo muchos años», matizó el alcalde de Gradefes.

El procurador de la UPL señaló en su intervención que en los años 2021 y 2019 los leonesistas presentaron enmiendas presupuestarias para que se asignara dinero para esta carretera. «Siempre nos han contestado lo mismo. Que está comprometida y la van a hacer. Y siguen con ese discurso año tras año. La UPL va a seguir exigiendo el arreglo de esta carretera», según Santos. Les dijo a los asistentes que seguirá exigiendo el arreglo de esta carreta «mientras siga siendo procurador en cortes».

La gente asistente denunció que además del mal estado de la carretera son muchos los pueblos que carecen de cobertura de internet y movil así como de fibra óptica lo que redunda en problemas en un mundo que sin estos servicios está abandonado.