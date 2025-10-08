Riaño vuelve apostar por un nuevo curso de pandereta

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

La concejalía de cultura y servicios sociales del Ayuntamiento de Riaño pone en marcha el taller «Sonidos de la tierra: La pandereta como instrumento social» que será impartido por la profesora Xana Prieto Barrial. Las inscripciones se pueden formalizar en el Ayuntamiento, en la asociación Santa Águeda y en la asociación cultural de Carande hasta el 15 de octubre. La cuota mensual es de 15 euros y no incluye la pandereta. Se requerirá un grupo mínimo de 12 personas. Las clases darán comienzo el 25 de octubre en el salón de actos de Ayuntamiento de Riaño los sábados alternos en horario de 16.30 a 18.30 horas.

La concejal de cultura Camino Gutiérrez señaló que se da continuidad a este curso de pandereta después del éxito del curso anterior y de la buena respuesta por parte de la gente. «Con este curso seguimos apostando por este instrumento tradicional de los pueblos y a la vez establecer un contacto social entre las personas tal y como hemos conseguido con la puesta en marcha del Filandón Social», según Gutiérrez quien destacó la colaboración de asociaciones y entidades sociales asi como administraciones.