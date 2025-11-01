Las pedanías de Riaño denuncian la «mala gestión» tras los incendios del verano

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

El presidente de la Asociación de Junta Vecinales del parque regional Montaña de Riaño y Mampodre, Luis Eugenio Alcalde ha lamentado la mala gestión que se ha hecho de los incendios del verano. Recuerda que esto es un «Parque Regional» desde hace 31 años, gestionado por una Junta Rectora formada por 28 miembros que rara vez se reúne. «Dada la magnitud de esta catástrofe medioambiental dábamos por hecho que harían una reunión de urgencia para tratar la gravísima situación durante o después del incendio, cual ha sido la sorpresa que a día de hoy dos meses después del mayor desastre sufrido en este espacio natural, altamente protegido según ellos, ni una sola noticia de esa Junta Rectora, una de dos, o les da igual todo lo que pase en este Parque Regional, o no se han enterado que aquí hubo un incendio». Señala que aunque el incendio se originó en Barniedo lo que aquí se ha quemado, arrasado y calcinado ha sido el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, 22.000 hectáreas de este patrimonio natural y forestal, «una quinta parte de todo el Parque Regional devastada y eso es lo que se ha ocultado», según Alcalde. Valles enteros quemados, arrasados, calcinados y carbonizados, Montó, Valcarque, Lechada, Valdorejo, Susiellas, Valponguero, Valdehorno, Salceda, Guspiada, Valtapon, Vallines, Salcedilla, Recilleron, Luriana, Mostajal, Cosoya, Mison, Vallosero, Carcedo, Fonfria, Sierra de Orpiñas, Sierra de Hormas etc.

Señala el presidente de la asociación que la Junta anuncia en todos los medios de comunicación que «la reconstrucción es cosa de todos. Resulta curioso que ahora que está todo calcinado tengamos que colaborar todos en la reconstrucción, cuando en 31 años de Parque Regional esos todos no hemos pintado absolutamente nada, siendo ninguneados continuamente». Precisó que Alcalde que «todos sabemos quienes son los responsables de esta tragedia medioambiental pero nosotros no pedimos la dimisión de nadie porque ese no es el problema, el problema es que aquí todos los que hubo, los que están y los que vengan solo se acuerdan de la montaña oriental leonesa en vísperas de elecciones o para sacar tajada, sirva como ejemplo el negocio de los pantanos, el negocio del regadío, el negocio eléctrico o ahora el negocio del ecologismo».

Recientemente, Chus Sánchez, secretario de la asociación y su presidente han mantenido reuniones con la Asociación de Propietarios de fincas Particulares del Parque Nacional Picos de Europa y el Real Concejo de Valdeón, quienes «también mostraron su malestar por la gestión que hace la Junta de Castilla y León en la parte leonesa de este espacio».