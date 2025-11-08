La feria de Riaño no contó con ganado pero sí con gente

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

La tradicional feria de noviembre de Riaño no contó en esta edición con animales ante la prohibición de su movimiento por parte de la Junta de Castilla y León como consecuencia de la enfermedad de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) que afecta al ganado vacuno. Ello no impidió que mucho público se diese cita en esta feria para realizar compras de productos agroalimentarios, ropa o utensilios. La falta de ganado siempre afecta a la feria dado que es un elemento que anima más a la gente.

El vicepresidente de la Diputación de León Roberto Aller y el alcalde de Riaño Senen Presa estuvieron acompañados por alcaldes de la montaña en una jornada que se inició con un desfile de pendones de pueblos del Ayuntamiento acompañados por la banda de música de Cistierna. La banda ofreció un pequeño concierto de temas populares y pasodobles.

Por la tarde se presentó el libro «El secreto de Vadinia» de Guijas Meneses y se finalizó con una verbena con la actuación del grupo «Imperia».