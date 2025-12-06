Riaño mantiene la tradición de dar a conocer la matanza

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

La asociación santa Agueda de Riaño y los mozos del pueblo pusieron en marcha, un año más, las jornadas de la matanza que se inició con la limpieza y despiece del cerdo y la posterior degustación de la parva con dulces, mistela y orujo. Además, los asistentes pudieron degustar la chanfaina cocinada por Maruja Macho.

Los mozos dieron a conocer al público asistente cómo era la matanza en los pueblos de la montaña y qué significaba como sustento de las familias en invierno. Los restaurantes ofrecieron cocido. Las jornadas continuarán el lunes con una comida popular a partir de las 14.30 horas con patatas con costilla y parrillada.