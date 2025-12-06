Nace una plataforma contra el proyecto de biogás de Vidanes

Publicado por José María Campos Vidanes Creado: Actualizado:

Más de un centenar de vecinos del pueblo de Vidanes se dieron cita en una reunión para poner en marcha una plataforma contra la planta de biogas que quiere poner en marcha la empresa Apaycacha en sus instalaciones en el polígono industrial de Vidanes. Gonzalo Fernández informó que estas plantas es una fiebre a nivel nacional con grandes ayudas europeas. «Hay un interés desmedido por parte de administraciones y grupos empresariales para llevar a cabo estos proyectos que en realidad nadie los quiere poner cerca de sus casas y lo que pretende es llevar este tipo d proyectos a zonas donde se espera que tenga menos respuesta ciudadana». Recordó que por la experiencia en otros lugares este proyecto no es beneficio sino que es perjudicial y «va a causar un daño irreparable al pueblo tal y como lo conocemos hoy y no va a compensar los supuestos puestos de trabajo». Además la gente lamentó el oscurantismo con el que se ha llevado el proceso en lo referente a distintas administraciones. El primer objetivo de la plataforma es conocer en detalle el proyecto y sus efectos medioambientales.

La empresa tiene arrendado a Vidanes unas 40 hectáreas de monte y pretende cambiar las condiciones del contrato que vence en 2032. «Por experiencia sabemos que la empresa una vez que cobran las ayudas y amortizar todos los gastos suelen dejar los proyectos y edificaciones abandonados. El pueblo se queda con esas ruinas. El pueblo quiere seguir siendo el propietario de esos terrenos».