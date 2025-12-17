El Alto Porma busca proyectos para dinaminar la comarca

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

Los ayuntamientos que integran la comarca del Alto Porma, Boñar, Puebla de Lillo y Reyero, han reiterado la necesidad urgente de contar con el respaldo de las administraciones superiores para avanzar en un proyecto integral de dinamización del Embalse del Porma y su entorno.

Los representantes municipales subrayan que el embalse constituye un recurso estratégico para el desarrollo económico, turístico y social de la zona, y que su puesta en valor podría generar nuevas oportunidades en materia de empleo, actividad hostelera, deportes de naturaleza y fijación de población en un territorio especialmente afectado por la despoblación.

Para ello se constituyó la mesa de trabajo por la dinamización del embalse del Porma. Han trabajado sobre el plan directorio que se base en proyectos como la creación de una base náutica, apostar por iniciativas de aventura y naturaleza y el ámbito de cultura del alto Porma. «Se trabaja conjuntamente con las Asociaciones existentes en los tres municipios, que llevan en sus principales objetivos similares a los citados en conceptos de ejes», recuerda el alcalde de Boñar Pepe Villa.

Los ayuntamientos de la comarca hacen un llamamiento al compromiso institucional para que el potencial del Embalse del Porma se convierta en un motor real de progreso y cohesión territorial.