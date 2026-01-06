David González presentó en Cistierna su último libro sobre la familia Franco

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El periodista e historiador David González presentó en su pueblo de Cistierna su último libro «La familia Franco 50 años después. Traiciones, secretos y una fortuna perdida», un ensayo que analiza cada uno de los descendientes y familiares del dictador Francisco Franco. González ha trabajado en varios medios de comunicación como Punto Radio, la agenda CultProject, Cultura Joven, Entrevías, El cierre digital o el grupo Merca2. Además, colabora en programas de TVE, Telemadrid, la televisión vasca ETB, Canal Sur, Telecinco y Cuatro.

El historiador Siro Sanz hizo una introducción de este libro mientras que la periodista Patricia Bayón se encargó de dirigir un debate entre el autor y el numeroso público asistente. En uno de los momentos de su intervención González recordó que este libro es un ensayo que le fue encargado por la editorial La esfera de los libros.

Fue uno de los pocos periodistas que estuvo en el exterior de la basílica del Valle de los Caídos cuando se produjo la exhumación de los restos de Franco para su posterior traslado al cementerio de Mingorrubio-El Pardo de Madrid. El libro está dedicado a sus padres Javier y María Jesús por criarle en una casa llena de libros. Señaló que el libro ha sido «una aventura que con todas las dudas por las que ha transitado, se ha hecho realidad».

El primer capítulo lo dedica al «reentierro» de Franco. Varios son los personajes a los que dedica un capítulo como la esposa Carmen Polo o la hija Carmen Franco, sin olvidar al yernísimo Cristóbal Martínez-Bordiú o a la que define como princesa a la fuga Carmen Martínez-Bordiú. Un lilbro que recorre diferentes personajes y finaliza con la fortuna de los Franco y su relación con la Casa Real.