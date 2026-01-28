La Junta de Personal Docente protesta este jueves ante el IES de Cistierna

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comisión Permanente de la Junta de Personal Docente de centros públicos no universitarios va a celebrar este jueves 29 de enero su reunión quincenal en el IES Vadinia, de Cistierna, según ha anunciado el colectivo en un comunicado.

Al finalizar la reunión, tendrá lugar una manifestación a las puertas del Instituto con los docentes y demás miembros de la comunidad educativa «para protestar ante la Junta de Castilla y León por la tardanza excesiva en acometer los arreglos y mejoras que necesita el centro y la falta de compromiso de la Junta en la sustitución del personal laboral y administrativo tanto en este centro como en todos» , según señala el comunicado.

En el centro cursan sus estudios unos 240 alumnos procedentes de todos los pueblos de la Montaña Oriental. El instituto de Cistierna ha cumplido medio siglo de vida el curso pasado con actos que culminaron en un encuentro final que congregó a exdirectores, profesores y exprofesores y alumnos y exalumnos.