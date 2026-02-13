El MSM proyecta 'Miss Carbón'

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

La película, dirigida por Agustina Macri, narra la historia de Carla, primera mujer en trabajar en una mina en la Patagonia argentina y se podrá visionar en el Auditorio del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en sede en Sabero, dentro de su ciclo de cine minero, el próximo viernes, a las siete de la tarde, con el título de ‘Miss Carbón’. La actividad es gratuita previa inscripción en el centro, que se puede realizar en el museo o en el teléfono 987 718 357. Plazas limitadas

‘Miss Carbón’ es un largometraje inspirado en hechos reales que narra la historia de Carla Antonella Rodríguez, una mujer trans que rompe las normas de una comunidad minera profundamente masculina al convertirse en la primera mujer que trabaja en el interior de una mina de carbón en la Patagonia argentina. La película aborda temas como la identidad, la lucha por los derechos, la superación personal y la resistencia frente a los prejuicios, todo ello en un entorno marcado por la dureza del trabajo minero y el peso de la tradición.

La dirección corre a cargo de Agustina Macri, cineasta argentina con una sólida trayectoria tanto en ficción como en documental, reconocida por su mirada social y su interés en historias de transformación personal y colectiva.

El reparto está encabezado por Lux Pascal, quien ofrece una interpretación intensa y comprometida de la protagonista. Junto a ella, destacan Paco León y Simone Liberati, que completan un elenco internacional que aporta profundidad y matices a los distintos personajes que rodean a la protagonista.