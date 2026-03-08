Riaño se une en la defensa para la construcción pasarela de Bachende

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

La Junta Vecinal de Riaño, con su presidente como promotor de la idea, Luis Eugenio Alcalde, Ayuntamiento de Riaño, Asociaciones políticas independientes y grupos políticos, Asociación de Juntas Vecinales, empresarios y vecinos de la comarca, quieren manifestar públicamente su total apoyo al proyecto de construcción de la Pasarela de Bachende, a realizar por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. «Un proyecto necesario para el desarrollo socioeconómico de la comarca, economía basada principalmente en la ganadería y el turismo, actividades que no solo generan riqueza, sino que también asientan población, actividades que hay que proteger a toda costa. Todo proyecto que sirva para generar riqueza en cualquier pueblo de la Montaña Oriental Leonesa, sea cual sea, va en beneficio todos», según Alcalde. Recuerda que pasarelas en espacios protegidos hay muchas. Pasarelas que cumplen con toda la normativa medioambiental y que no son un peligro ni para el medio natural ni para la fauna como se intenta convencer por parte de algunas asociaciones ecologistas con la Pasarela de Bachende, «pasarela que cuenta con la aprobación de Fundación Patrimonio Natural, una Declaración de Impacto Ambiental, que cumple con las exigencias medioambientales, y donde el turismo será regulado y controlado» El Partido Popular aplaude el respaldo institucional, empresarial y social al proyecto de la pasarela sobre el embalse de Riaño que promueve la Junta de Castilla y León por «el enorme impacto que tendrá en el turismo y el desarrollo económico de la zona». Los populares consideran que «las entidades y colectivos que han firmado el comunicado de apoyo ven el potencial futuro que ya vislumbró la Junta para la localidad y para toda la zona la puesta en marcha de este proyecto».

La Junta a través de la Fundación del Patrimonio Natural, contempla una inversión de 4 millones de euros para la puesta en marcha de la pasarela y de la senda por el valle de Arciles que se complementa con una «actualización» del embarcadero para desarrollar el turismo en la zona ligado al medio natural.