Burón y Boca de Huérgano reciben 3.000 euros solidarios por los incendios

Publicado por José María Campos Boca Creado: Actualizado:

Los ayuntamientos de Boca de Huérgano y Buron hicieron un reconocimiento a las hermanas Cristina y Laura Valdeón, descendientes de Cuénabres, quienes en una campaña solidaria recaudaron casi 3000 euros que repartieron entre ambos Ayuntamientos.

Las hermanas vivieron los incendios en directo al coincidir que estaban de vacaciones en Cúenabres y decidieron poner en marcha una campaña para poner «su granito de arena». Ambas forman parte de una peña de la Cultural Leonesa en Madrid y «decidimos hacer algo al ver lo que pasó con los incendios en la montaña de Riaño y en nuestro pueblo», según Cristina. Pusieron en marcha una pulsera de tela con el color de la bandera leonesa y con la frase «si la montaña muere España perdida es». A raíz de la publicidad en redes sociales se vendieron camisetas con el mismo lema. Finalmente, se organizó un evento musical en la Casa de León en Madrid con la venta de rifas con productos donados. «Decidinos hacer esta donación a los dos municipios más afectados por los incendios ya que la montaña somos todos».

El Ayuntamiento de Burón va a destinar el dinero para desbroces y la adquisición de una desbrozadora según señaló su alcalde Pedro Luis Álvarez. Por su parte el ayuntamiento de Boca de Huérgano lo ha destinado a la compra de material de prevención de incendios como mangueras, batefuegos o abrazaderas para racor, según indicó Óscar Fernández alcalde del municipio. Ambos ediles han querido reconocer este trabajo solidario y a la vez que la gente que adquirió las pulseras vea que el dinero llegó a los Ayuntamientos.