El MMS define sus compromisos de calidad con una carta de servicios

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La Junta de Castilla y León ha aprobado la carta de servicios del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León (MSM), con sede en Sabero, según recoge el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publicado este miércoles.

La orden fija los compromisos de calidad del centro y refuerza su papel en la conservación, protección y difusión del patrimonio industrial de la Comunidad, en el marco del sistema autonómico de mejora continua de los servicios públicos.

El MSM, ubicado en la antigua Ferrería de San Blas, en el valle de Sabero, tiene como marco temático la actividad siderúrgica y minera desarrollada en Castilla y León, con especial atención a los bienes culturales y a las formas de vida vinculadas históricamente a estos sectores productivos.

El centro custodia una colección de más de 3.000 piezas relacionadas con la minería y la siderurgia, además de un importante fondo inmaterial articulado a través del Archivo de la Memoria Oral de la Minería, que reúne más de 350 entrevistas a antiguos mineros de la Comunidad.

Del museo depende también el Archivo Histórico Minero de Castilla y León, que conserva decenas de miles de documentos, planos y fotografías procedentes de las principales empresas carboneras. Entre los fines del museo figuran la conservación, documentación y difusión del patrimonio siderúrgico y minero; la exhibición de sus colecciones; la organización de exposiciones temporales; el desarrollo de actividades didácticas; el impulso a la investigación sobre patrimonio industrial y el establecimiento de relaciones de cooperación con museos, universidades y centros de investigación, tanto nacionales como internacionales.

La carta de servicios detalla las principales prestaciones del museo, como la exposición permanente instalada en la nave neogótica de la Ferrería de San Blas, la programación anual de exposiciones temporales, actividades educativas adaptadas a distintos públicos, talleres didácticos, publicaciones especializadas, biblioteca, tienda y librería, así como la consulta de fondos museísticos y documentales para investigadores.

El documento enumera asimismo los compromisos de calidad asumidos por el centro. Entre ellos, facilitar al público la visita a la exposición permanente en el horario establecido, responder a las solicitudes de reserva y atención a grupos en un plazo máximo de 24 horas hábiles, tramitar las peticiones de consulta de fondos museísticos y documentales en 48 horas y dar respuesta a las quejas y sugerencias en un plazo que no debe ser superior a diez días hábiles.

La carta incorpora medidas orientadas a garantizar la igualdad de género, atender a la diversidad y mejorar la accesibilidad, con instalaciones adaptadas para personas con movilidad reducida, información escrita para personas con discapacidad auditiva y visitas guiadas específicas para personas con discapacidad visual.