Retoman el proyecto del pabellón de Riaño colocando el nuevo suelo del edificio

Publicado por José María Campos Riaño Creado: Actualizado:

La actividad ha vuelto a las obras del pabellón municipal de los deportes de Riaño con la colocación del pavimento del edificio con una inversión de 95.000 euros. Esta obra se encuentra dentro de los planes provinciales con una subvención de 76.000 euros de la Diputación de León.

Una vez finalizada esta actuación, la empresa acometerá una tercera fase del pabellón, por un importe de 254.285,09 euros que consiste en el cerramiento total del edificio. Esta obra había quedado desierta lo que obligó al Ayuntamiento a hacer una modificación, pero aún así volvió a quedar desierta. Ya en una tercera intentona se presentó una empresa que se ha quedado con la obra.

Según recordó Senen Presa, alcalde de Riaño, la idea es que las obras se aceleren para que el municipio pueda contar con la estructura del pabellón finalizada. «El siguiente paso es centraremos en la iluminación y otras actuaciones necesarias». Para Presa el mayor problema con el que se están encontrando los ayuntamientos es encontrar empresas que deseen hacer las obras y más cuando se está hablando de unas zonas de montaña. Esto están haciendo que las obras se retrasesen, ya que en muchos casos hay que hacer varias adjudicaciones al quedar desiertas we incluso hacer modificaciones de los proyectos para hacerlos más atractivos para las empresas».

La primera fase del proyecto ha supuesto una inversión de 500.000 euros en la estructura y la cubierta. Una vez que se finalicen estas actuaciones, el municipio de Riaño podrá contra un pabellón en el que se han invertido 850.000 euros procedentes de los planes provinciales. Este edificio permitirá el uso deportivo en periodo de mala climatología.