La Cofradía del Cocido homenajea a Tino, del restaurante La Era en Lario

Publicado por José María Campos Lario Creado: Actualizado:

El empresario de la hostelería de Lario Faustino Cimadevilla «Tino» ha recibido un homenaje por sus años de trabajo organizado por la Cofradía del Cocido Leonés. El presidente de la cofradía Luis Alvarado ha señalado que se acordó realizar la última comida del cocido leonés de la temporada en el restaurante La Era de Lario y así «hacerle un homenaje a Tino que es una persona que apostó por la restauración y es un referente empresarial en la montaña». Así los cocidos organizados por esta cofradía toman unos meses de respiro hasta la llegada de la próxima temporada.

El homenajeado fue ganadero hasta 1991 y tras vender las vacas junto con sus hermanos se puso a hacer el restaurante. En 1996 abrió una casa rural y la otra en 1998. Así todo el complejo fue nombrado como «La Era». Sus padres habían abierto el bar en 1960 y en 1978 sus hermanos abrieron una discoteca que llevaba por nombre «Nenas» y posteriormente, donde estaba la discoteca, hicieron el restaurante. «Entonces compaginábamos el bar, la discoteca y el ganado. Cuando en los pueblos empezó a bajar la población de gente joven cerramos la discoteca», según Tino.

Tino recuerda las palabras del exconsejero Francisco Jambrina en una charla que dio en el Ayuntamiento de Riaño por la ley de espacios naturales. Les dijo que tenían que transformar las cuadras en casas rurales y «a Porfirio y Juanjo, concejales de Burón en aquel momento, les dije, eso lo voy a hacer yo». Así las casas rurales están hechas en la casa y la cuadra que eran de los abuelos, Leandro y Jovita.