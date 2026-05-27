Cistierna destina 80.681 € al centro de recepción ferroviario

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna ha adjudicado la obra del cerramiento del edificio ferroviario del que se dispone para la creación del Centro de Recepción del Museo del Ferroviario «Museos vivos» por 80.681,06 euros, donde la mayor inversión se va a corresponder a la carpintería exterior con un coste de 44.166.62 euros. Un 10% del cerramiento será opaco con paneles chapa de aluminio y el otro 90% será transparente con un triple acristalamiento de vidrio azul.

En este proyecto, la intervención consiste en el cerramiento integral de un antiguo porche para su conversión en un espacio acondicionado, ingresándose bajo una cubierta de madera ya rehabilitada en una fase anterior. Esta edificación ferroviaria se corresponde con un antiguo almacen que forma parte del patrimonio municipal de Cistierna, se trata de una edificación sencilla, junto a la línea de ferrocarril de via estrecha entre La Robla y Valmaseda.

Hace apenas unos meses se había adjudicado la primera de la fase para el arreglo de esta edificación ferroviaria lo que va a implicar la reparación de la cubierta completa del edificio, la red de saneamiento y las soleras. Toda esta actuación va a suponer una inversión de 84.411,12 euros.

Uno de los mayores problemas con los que se están encontrando los Ayuntamientos de la montaña oriental leonesa es contar con empresas que entren en las licitaciones y así poder cumplir con los plazos de ejecución que marcan las subvenciones y las administraciones.