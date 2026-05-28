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La Junta Vecinal de Prioro acaba el cierre de El Rodabal

Imagen del vallado en el recinto.

Imagen del vallado en el recinto.DL

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La Junta Vecinal de Prioro da por terminada la primera fase del cerramiento del recinto dotacional y deportivo de «El Rodabal», una actuación subvencionada por el Plan de Juntas Vecinales 2024-2025.

Así lo ha anunciado Pedro María Díez Fernández, presidente de dicha junta vecinal, quien ha destacado que esta intervención permitirá mejorar la protección y conservación de las instalaciones frente a la entrada de ganado y el tránsito de vehículos.

Las obras han consistido en la instalación de cerca de 200 metros de paneles de malla electrosoldada con acceso principal con puerta corredera y acceso sur con puerta, entre otras mejoras.

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