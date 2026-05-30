Cistierna acoge un mercadillo de objetos y ropa de segunda mano

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La Plataforma por la Vida de la Montaña Oriental Leonesa ha celebrado este sábado el «Mercadillo por la Vida», una jornada organizada con motivo de las Fiestas de San Guillermo, cuya recaudación se destinará a la lucha legal contra la planta de biogás de Vidanes. La iniciativa nace con el deseo de crear un espacio de encuentro, convivencia y participación vecinal, donde compartir, disfrutar y seguir fortaleciendo el tejido comunitario. Este mercadillo ofreció ropa y objetos de segunda mano, además un taller de pompas gigantes, balones y juegos para niñas y niños, personajes de la mitología leonesa, rifa solidaria con productos de la zona y «La Caja del Pueblo», un espacio para recoger inquietudes, ideas y preocupaciones.