La Chimenea de Cistierna da ritmo a sus fiestas populares

Publicado por José María Campos Creado: Actualizado:

El barrio de la Chimenea de Cistierna celebró un año más sus fiestas con la degustación de una gran paella popular y la realización de los juegos tradicionales para los niños, así como el XIV concurso de tortilla. La música de la noche la puso la orquesta «Casting» y la disco móvil «Darling show». Hoy domingo habrá una diana y pasacalles para continuar con un baile vermout. A partir de las 14:30 horas será la degustación de patatas con costilla.