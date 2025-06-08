Santa María del Páramo presenta sus campus

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo ha presentado el programa de ludotecas y campus deportivos para este verano 2025 para que los más pequeños puedan disfrutar de una gran oferta de actividades y así exista una conciliación familiar durante las vacaciones escolares.

Como es habitual, la ludoteca municipal comenzará desde el día 24 de junio y finalizará el 5 de septiembre en turnos semanales, estando orientada la actividad a niños mayores de 3 años. Tendrá un horario de 10.00 a 14.00 horas, con posibilidad de horario madrugadores desde las 8.45 horas. Se han establecidos turnos semanales desde el 24 de junio al 5 de septiembre, con un precio de 25 euros por semana, y posibilidad de apuntarse días sueltos por 7 euros al día. Los inscritos en madrugadores tiene un coste a mayores de 7 euros por turno. Además, los niños a partir de 2018 pueden disfrutar del Spa «León Termal Sport» los martes y jueves de 13.30 a 14.30 por 12,50 euros por semana.

Además, para los alumnos que han cursado primaria, se han programado distintos Campus Deportivos, de Balonmano, Atletismo, Fútbol, Patinaje y Baloncesto. También para los niños nacidos entre 2011 y 2017 se desarrolla un Campamento Urbano en el Polideportivo Municipal, y como novedad este año entre el 21 de julio y el 1 de agosto se realizará de manera gratuita en el Centro Cívico un Campamento Digital para nacidos ente 2011 y 2016.