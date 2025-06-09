Teatro, magia y circo este martes en Santa María del Páramo
La biblioteca municipal de Santa María del Páramo organiza durante toda esta semana varias actividades culturales para todos los públicos. De esta forma estemartes 10 de junio a las 18 horas tendrá lugar en el salón de actos la Gala de clausura de los talleres provinciales de teatro, magia y circo de la Diputación de León, con entrada libre hasta completar aforo.
Asimismo el viernes día 13 el salón de actos acogerá el recital poético «Pecado de omisión» que correrá a cargo de Mercedes G. Rojo, con entrada libre a las 19.30, hasta completar aforo.
También el día 14 a las 19.30 en el salón de actos tendrá lugar el Espectáculo Musical Infantil Cri-Cri el grillo cantor, con un precio de entrada de 4 euros.
Y el 16 de junio a las 12 en el aula de informática tendrá lugar una nueva convocatoria para certificar competencias digitales a nivel básico y medio, las inscripciones se podrán realizar hasta el sábado día 14 en http://tucerticyl.es/.
En último lugar, el Ayuntamiento informa que ya están abiertas las inscripciones para el Campamento Digital del 21 de julio al 1 de agosto, en horario de 10 a 13, para niños nacidos entre 2011 y 2016.