Santa María del Páramo dedica el Plan Pios a urbanizar ‘La Barrera’

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo destinará la subvención de la Diputación de León del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios para el año 2025 a la urbanización de la Unidad denominada «La Barrera».

El equipo de gobierno de UPL en Santa María del Páramo ha decidido destinar focalizar esta inversión para hacer frente a dos grandes problemas que está sufriendo el municipio que se retroalimentan como es la falta de solares para la construcción de viviendas y despoblación municipal.

Además el Ayuntamiento quiere dar ejemplo y potenciar el desarrollo de las distintas unidades y actuaciones que existen en el municipio, realizando primeramente el desarrollo de dicha zona en la que es propietario mayoritario. Las obras de reurbanización costarían alrededor de 966.000, 00 euros, y se vería reducida al destinar los 425.000,00 euros de la subvención a financiar este desarrollo.

La urbanización contempla diversos viales con circulación convencional de vehículos y viales de coexistencia, así como su señalización horizontal y vertical. De igual modo se incluirá el abastecimiento de agua y riego con las respectivas acometidas domiciliadas y el saneamiento. Para completar la urbanización se proyecta alumbrado en todos los viales y zonas verdes. Estas zonas verdes contarán con césped y árboles.