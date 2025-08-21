Finalizan con 30 participantes los campus de atletismo de Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los dos campus deportivos de atletismo que han transcurrido durante las dos últimas semanas en Santa María del Páramo han finalizado con la participación de cerca de 30 jóvenes atletas desde los 7 hasta los 14 años y en que los deportistas han podido consolidar los fundamentos técnicos de las distintas disciplinas del atletismo, como la velocidad, saltos y relevos, entre otros. Atletas como Daniel Alonso, Adrián Eronímedes y la atleta local Lucía Cantón han visitado los campus con sesiones específicas de entrenamiento y consejos a los participantes.

Participantes en el campusDL