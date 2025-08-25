La Alubiada realza el producto local en Laguna de Negrillos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Laguna de Negrillos ha repartido más de 1.000 raciones en la tradicional Alubiada con la que ha puesto el broche de oro a sus fiestas. La jornada estuvo llena de actividades para todas las edades. Por la tarde, los más pequeños disfrutaron de hinchables acuáticos y fiesta de la espuma en el campo de fútbol. Además, se celebró un concurso de matas de alubias en el merendero municipal. Por la noche, el programa de actos incluyó una Master Class de Zumba en la explanada de la Casa de Cultura, un reparto de bollo preñado y, para finalizar, una gran verbena con la Super Macro Disco Show «Tyvoly", que cerró por todo lo alto las celebraciones de la Fiesta de la Alubia 2025.