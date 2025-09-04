Santa María del Páramo homenajea a sus mayores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha celebrado en la tarde de este jueves uno de los actos más emotivos de las Fiestas 2025: el reconocimiento a «Nuestros Mayores», un homenaje a la experiencia y trayectoria vital de los vecinos y vecinas que han dedicado toda una vida al municipio.

El acto, al que ha asistido la alcaldesa, Alicia Gallego, junto a varios miembros de la corporación municipal, ha sido amadrinado por Maria Dolores Rojo López «Loly», profesora de adultos en Santa María del Páramo desde hace más de tres décadas, conferenciante y creadora de contenidos sobre bienestar y gestión emocional, según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado remitido a los medios.

Durante el homenaje a los mayores se ha puesto en valor la contribución de los mayores al desarrollo y la mejora de la vida en la localidad. Este año ha tenido una significación especial, ya que casi veinte vecinos superan los 90 años de edad y tres han alcanzado o superado el siglo de vida.

Como muestra de agradecimiento, el Ayuntamiento ha hecho entrega a cada homenajeado de una placa conmemorativa y un pequeño obsequio, gesto con el que se reconoce públicamente el esfuerzo, la sabiduría y el cariño que han dejado en Santa María del Páramo a lo largo de los años.

La alcaldesa, Alicia Gallego, destacó que «nuestros mayores son el corazón y la memoria viva de Santa María del Páramo; gracias a su trabajo y dedicación hoy disfrutamos de un municipio mejor».