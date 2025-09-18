Laguna de Negrillos denuncia el mal estado de su carretera

El alcalde de Laguna de Negrillos, Isidro García del Ganso, ha denunciado el «lamentable» estado en el que se encuentra una de las principales vías de comunicación de su municipio. Se trata de la CL-411, que une Laguna de Negrillos con Villamañán, diez kilómetros que se encuentran «totalmente plagados de baches», según denuncia el regidor socialista, lo que supone «un peligro para la seguridad de vial de todos los usuarios», añade.

«Esta misma semana un vecino ha sufrido un reventón en su vehículo por el pésimo estado de esta carretera, cualquier día vamos a lamentar algo más grave», denuncia el alcalde.

García del Ganso asegura que la CL-411, cuya titularidad corresponde a la Junta de Castilla y León, es una carretera muy transitada por los vecinos y vecinas de su municipio, y que además cuenta con una importante afluencia de camiones, lo que agrava el problema.

«Hace unos años la Junta acometió trabajos en esta carretera para parchear baches, lo que no ha servido para nada porque está ahora mismo toda cuarteada, lo que necesitamos es una remodelación integral, con un nuevo firme que solucione las graves deficiencias que sufre», asegura el alcalde, que defiende que desde su ayuntamiento llevan años reclamando «una carretera en condiciones».

«Esperemos que desde la Junta atiendan por fin nuestras reclamaciones y podamos contar con una vía de comunicación segura», concluye.