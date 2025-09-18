Santa María del Páramo abre sus Escuelas Deportivas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo ha presentado un año más la programación para las Escuelas Deportivas Municipales dentro de la apuesta municipal por el deporte para todas las edades y todos los niveles, además de mostrarse orgullosos de poder ofrecer este servicio no sólo a los vecinos de la localidad sino de toda la comarca. Este año se ofertarán 12 modalidades deportivas para los jóvenes parameses en el que además de atletismo, baloncesto, gimnasia rítmica, deportes autóctonos, minideporte, pelota mano, ajedrez, patinaje y fútbol, en este nuevo curso se ofertará Tenis de Mesa y Escalada. Respecto a las escuelas deportivas de adultos, las actividades propuestas por el Ayuntamiento van desde las modalidades ofertadas el curso pasado como Gimnasia de Mantenimiento, Yoga y Pilates, a las nuevas modalidades de Gimnasia Rítmica y Ajedrez. Además de estas actividades deportivas, desde las distintas áreas del Ayuntamiento se ofertan otras actividades que complementan esta oferta de actividades que tendrán lugar de octubre a mayo, como son clases de Solfeo, Taller de Memoria o Bailes Regionales.