Pobladura de Pelayo García rugirá con Motáramo 2025, la gran fiesta motera del año

El próximo sábado 11 de octubre, el motor, la música y la tradición se darán la mano en Motáramo 2025, una gran fiesta motera que promete llenar de vida las calles de Pobladura de Pelayo García desde las 16.30 horas hasta que el cuerpo aguante.

El evento, organizado por la Comisión de Fiestas, en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación El Monte, combina el espíritu motero con la cultura local, las acrobacias sobre dos ruedas, gastronomía, con foodtrucks, y la mejor música para disfrutar de un día inolvidable.

La jornada arrancará a las 15.45 horas con una visita guiada a la exposición permanente de paneles fotográficos sobre escenas cotidianas antiguas del pueblo, titulada Poesía Ilustrada. Las imágenes estarán colocadas en las fachadas de las casas, ofreciendo un recorrido por la historia y la memoria colectiva de la localidad. La salida será desde la Plaza de Toros.

A partir de las 17.30 horas, se abrirá la barra en la Plaza de Toros y comenzará la música con DJ Tino, encargado de animar la tarde con su Disco Móvil.

La adrenalina llegará a las 19.00 horas con un impresionante espectáculo de acrobacias en moto (stunt) a cargo de Dani de los Ríos Stunt, en el entorno de la Plaza de Toros.

Desfile de antorchas

Ya entrada la noche, a las 22.00 horas, se celebrará la tradicional quema de la hoguera junto a la iglesia, seguida a las 22.30 horas por un desfile de antorchas hasta la Plaza de Toros.

El rugir de los motores volverá a sentirse a las 23.00 horas, con el segundo pase del show del famoso motero Dani de los Ríos Stunt. Y para cerrar la jornada, la fiesta continuará con DJ Tino y su Disco Móvil, hasta bien entrada la madrugada.

Motáramo, en esta primera edición, se perfila como uno de los eventos más especiales del otoño leonés, combinando espectáculo, cultura, fuego y pasión motera en un entorno único. Una oportunidad perfecta para disfrutar en comunidad y sentir la energía de Pobladura de Pelayo García.