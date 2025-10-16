Santa María impulsa el desarrollo de 52 parcelas para viviendas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo continúa avanzando en los desarrollos urbanísticos del municipio tras la aprobación, en el último Pleno, de los convenios urbanísticos de gestión y de determinación de parcelas del sector de suelo urbano no consolidado residencial con ordenación detallada «U1-La Barrera». La propuesta contó con 7 votos a favor de UPL y 3 abstenciones del PP y PSOE.

El primer convenio, denominado Convenio urbanístico para la determinación de las parcelas, corrige los errores existentes en la información catastral de doce fincas —incluidas y colindantes a la unidad de ejecución—, cuya representación gráfica y superficies eran inexactas. Con este acuerdo se establecen la posición y superficie reales de cada parcela.

El segundo convenio, o Convenio urbanístico de gestión para el desarrollo y urbanización del sector U1-La Barrera, se ha suscrito con los propietarios de las fincas afectadas. Este documento contempla la aceptación del desarrollo por parte de los propietarios, una valoración provisional de los gastos y su distribución según la superficie, además de fijar un precio de venta por metro cuadrado edificable y la adjudicación de parcelas particulares para materializar los aprovechamientos urbanísticos.

La aprobación de ambos convenios supone un importante paso adelante para el crecimiento del municipio, ya que permitirá la creación de alrededor de 52 solares para la edificación de viviendas. Paralelamente, el Ayuntamiento trabaja en otros proyectos con el objetivo de generar suelo industrial que favorezca la implantación de nuevas empresas.

Desde el equipo de gobierno, se reafirma el compromiso de fomentar oportunidades de vida en el medio rural, ofreciendo condiciones de igualdad y calidad de vida a quienes deciden apostar por Santa María del Páramo. «Queremos dar respuesta a la demanda real de los vecinos, facilitando terrenos donde puedan desarrollar su proyecto de vida en el municipio», subrayan desde el Ayuntamiento, frente a la falta de soluciones de las grandes administraciones.