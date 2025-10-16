Los paisajes parameses de Teresa Paz vuelven a casa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El pasado viernes tuvo lugar la inauguración de la exposición de pintura Paisajes del Páramo Leonés de la artista Teresa Paz «La Paramesa», una inauguración que contó con la presencia del concejal de Cultura, Omar Sabaria Ordás, y un gran número de asistentes que se acercaron a visitarla y disfrutaron de una exposición repleta de color y luz. La muestra cuenta con un total de 29 obras expuestas en la Sala de Exposiciones Oscar García Prieto de la localidad paramesa. Teresa de Paz Galván nació en Zambroncinos del Páramo. Aunque su lugar de residencia ha sido Gijón siempre ha llevado el Páramo Leonés en su corazón y en sus obras. Comenzó a pintar a los 40 años con un grupo de amigas y así fue introduciéndose en este mundo artístico. La exposicón podrá disfrutarse hasta el domingo 26 de octubre en horario de martes a sábado de 19.00 horas a 21.00 horas y domingos de 12hs a 21hs.