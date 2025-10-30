Preparado el dispositivo para Todos los Santos en Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Santa María del Páramo ha realizado las actuaciones necesarias en el cementerio municipal para tener todo preparado el día de Todos los Santos, ya que se trata de uno de los días en los que se intensifican las visitas. Asimismo, se ha habilitado una zona de aparcamiento y facilitar así el acceso a las instalaciones en la finca municipal anexa al propio cementerio, tras haber realizado labores de limpieza y nivelación para su mejor utilización. El parking cuenta con una capacidad de 250 vehículos, más las plazas habilitadas en el camino de acceso, se estima que habrá disponibles unas 350 plazas, además en la zona de la fachada principal se habilitará estacionamiento para personas con movilidad reducida.