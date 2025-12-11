Santa María instará una planta de autoconsumo en la depuradora

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Gobierno Local de Santa María del Páramo aprobó el pasado viernes la modificación de las inversiones para la subvención de polígonos industriales 2023-2024 y parte del Plan Provincial de Cooperación Local del año 2023. Ambas subvenciones financiadas por la Diputación de León. Respecto a la subvención de polígonos industriales 2023-2024 se ha desistido de invertirlo en un plan de asfaltado para crear una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo compartido sobre la cubierta de la planta ETAP y la parcela anexa. Esta instalación pretende un autoconsumo compartido para el ahorro en el consumo eléctrico de la ETAP y de varios sondeos y bombeos del abastecimiento municipal. Además, se adecuará la parcela anexa, la zona de equipamiento y se ajardinará para una zona verde.

El importe de la inversión asciende a 226.900 euros de los cuales la Diputación financiará 198.333 euros.

En el Plan de Cooperación del año 2023 se sustituye la cubierta de la bolera debido a que las dimensiones no permiten su colocación en la existente por el cerramiento sureste del polideportivo, acorde al del resto del inmueble. Esta nueva inversión asciende a 47.602 euros