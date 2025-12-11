Santa María instará una planta de autoconsumo en la depuradora
El Ayuntamiento modifica las inversiones para el polígono industrial y la partida del Plan de Cooperación de 2023
La Junta de Gobierno Local de Santa María del Páramo aprobó el pasado viernes la modificación de las inversiones para la subvención de polígonos industriales 2023-2024 y parte del Plan Provincial de Cooperación Local del año 2023. Ambas subvenciones financiadas por la Diputación de León. Respecto a la subvención de polígonos industriales 2023-2024 se ha desistido de invertirlo en un plan de asfaltado para crear una instalación solar fotovoltaica de autoconsumo compartido sobre la cubierta de la planta ETAP y la parcela anexa. Esta instalación pretende un autoconsumo compartido para el ahorro en el consumo eléctrico de la ETAP y de varios sondeos y bombeos del abastecimiento municipal. Además, se adecuará la parcela anexa, la zona de equipamiento y se ajardinará para una zona verde.
El importe de la inversión asciende a 226.900 euros de los cuales la Diputación financiará 198.333 euros.
En el Plan de Cooperación del año 2023 se sustituye la cubierta de la bolera debido a que las dimensiones no permiten su colocación en la existente por el cerramiento sureste del polideportivo, acorde al del resto del inmueble. Esta nueva inversión asciende a 47.602 euros