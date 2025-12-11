El Páramo Bajo defiende sus derechos ante el aumento del coste energético

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora ha celebrado este jueves en Laguna de Negrillos y en Roperuelos del Páramo sendas asambleas informativas para explicar la situación creada por el incremento de las tarifas energéticas y la vulneración del compromiso histórico asumido por el Estado en 1995. Según explicaron en el acuerdo, firmado por la Confederación Hidrográfica del Duero, establecía que los regantes no asumirían los costes de elevación ni de energía, que debían cubrirse con los ingresos del salto hidroeléctrico de Sahechores. Ese compromiso hizo posible que 24.000 hectáreas pasaran del secano a un regadío moderno y productivo.

Durante la reunión se trasladó la preocupación generalizada por el aumento de los costes y por las consecuencias que esta situación puede tener en la continuidad de las explotaciones, especialmente para los jóvenes agricultores que han invertido para mantenerse en el campo. La Comunidad recordó que está cumpliendo con todas sus obligaciones y defiende la plena vigencia del acuerdo de 1995, mientras continúa el proceso administrativo y jurídico abierto para frenar la aplicación de tarifas que considera injustas.

La asamblea terminó con un mensaje claro del presidente de la Junta de Gobierno, Herminio Medina. «Defenderemos esta tierra a muerte. No permitiremos que 24.000 hectáreas vuelvan al secano. Tenemos la razón, tenemos documentación y contamos con el apoyo de regantes, ayuntamientos, organizaciones agrarias y quienes conocen la historia del Páramo. Quien quiera quitarnos nuestros derechos tendrá que explicarlo públicamente», sentenció.

Medina subrayó que la Comunidad no se quedará de brazos cruzados ante esta situación y anunció que, si no hay una respuesta inmediata y justa, se iniciará un calendario de movilizaciones reclamando la participación activa de todos los regantes y propietarios, apelando a la unidad y advirtiendo que solo una comunidad unida podrá sostener la defensa de sus derechos históricos y garantizar el futuro del Páramo Bajo.