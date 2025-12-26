Santa María del Páramo recupera a la Vieja del Monte

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo en colaboración con la Asociación del cáncer han realizado a tamaño real a La Vieja del Monte un personaje mitológico de la tradición oral de los pueblos de montaña. Se trata de una figura bondadosa que daba alimentos a los pastores para que se lo llevaran a los niños a su casa o al pueblo. La Vieja del Monte lleva un pañuelo negro en la cabeza, blusa negra y dengue cruzado al pecho, granate pajizo, saya verde con tiras negras y mandil blanco con adornos negros. Calza madreñas y lleva una media blanca y otra negra. La figura se puede visitar juntoal Rao Leonés en las oficinas municipales.