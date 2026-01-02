Agenda de Melchor, Gaspar y Baltasar en Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo vivirá un año más unos días cargados de ilusión con la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. El sábado 3 de enero, Sus Majestades visitarán la Residencia Los Ángeles del Páramo y la Residencia Campolar Páramo, mientras que el lunes 5 de enero harán lo propio con el Centro de Día de Santa María del Páramo, llevando sus mejores deseos para un Feliz Año Nuevo 2026, lleno de salud y prosperidad.

Durante la mañana del lunes 5 de enero, entre las 11.30 y las 14.00 horas, los Reyes Magos estarán en las oficinas municipales del Ayuntamiento, donde realizarán la entrega de regalos a los niños y niñas de la localidad.

Ya por la tarde, a partir de las 17.30 horas, tendrá lugar la tradicional y mágica Cabalgata de Reyes, acompañada por la Tractorada Navideña, con salida desde la Estación de Autobuses y llegada a la Plaza Mayor.