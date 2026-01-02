Agenda de Melchor, Gaspar y Baltasar en Santa María del Páramo
Santa María del Páramo vivirá un año más unos días cargados de ilusión con la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. El sábado 3 de enero, Sus Majestades visitarán la Residencia Los Ángeles del Páramo y la Residencia Campolar Páramo, mientras que el lunes 5 de enero harán lo propio con el Centro de Día de Santa María del Páramo, llevando sus mejores deseos para un Feliz Año Nuevo 2026, lleno de salud y prosperidad.
Durante la mañana del lunes 5 de enero, entre las 11.30 y las 14.00 horas, los Reyes Magos estarán en las oficinas municipales del Ayuntamiento, donde realizarán la entrega de regalos a los niños y niñas de la localidad.
Ya por la tarde, a partir de las 17.30 horas, tendrá lugar la tradicional y mágica Cabalgata de Reyes, acompañada por la Tractorada Navideña, con salida desde la Estación de Autobuses y llegada a la Plaza Mayor.