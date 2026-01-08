Conferencia en Santa María del Páramo sobre la pionera maestra Faustina Álvarez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El salón de actos del Centro Cívico de Santa María del Páramo acogerá este viernes, a las 18.30 horas, la conferencia «Conversaciones en torno a Faustina Álvarez García. Una pionera feminista entre la Educación y la inspección educativa, y su unión con estas tierras», impartida por Mercedes G. Rojo.

La charla acercará al público la figura de Faustina Álvarez García, una destacada educadora leonesa, pionera del feminismo en el ámbito educativo y primera mujer inspectora de Primera Enseñanza en España por oposición. A lo largo de la conferencia se analizará su legado pedagógico, su visión adelantada de la escuela rural —especialmente en zonas como La Bañeza y su entorno— y la vigencia actual de muchas de sus propuestas.

Faustina Álvarez, cuyo nombre da identidad al Centro de Educación de Adultos y a una calle de la capital leonesa, ha sido históricamente conocida como la madre del dramaturgo Alejandro Casona, un hecho que ha eclipsado sus propios méritos profesionales. Esta conferencia se enmarca en el proyecto homenaje y en el libro publicado el pasado mes de marzo en León, coordinado por la propia Mercedes G. Rojo, responsable de la investigación sobre su vida y obra.