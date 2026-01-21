El Páramo Bajo y CHD se emplazan a nuevas reuniones sobre Villalobar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La primera reunión entre la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora ha concluido con la puesta en común de la postura de ambas partes pero sin alcanzar ningún acuerdo. Por un lado, los regantes exigen que se ponga en valor el acuerdo político que hace 30 años se firmó sobre la exención del colectivo de asumir los costes de la estación de bombeo de Villalobar, como ha recalcado el presidente de la Junta de Gobierno, Herminio Medina, quien tras la reunión ha valorado el «acercamiento» y postura de «diálogo» del encuentro ante las medidas planteadas por CHD. En concreto, el organismo regulador de cuenca, a través de su presidenta, María Jesús Lafuente, ha afirmado que estudia hasta siete medidas encaminadas a reducir los costes energéticos de los regantes hasta lograr el «objetivo común» del «coste cero».

Medina ha reclamado que en otras reuniones se trabaje en «dar forma» a ese escrito y «legalizarlo de una vez y para siempre» pues, a su juicio, fue un «compromiso» que los gobernantes de la época «defendieron a capa y espada».

Asimismo, ha avanzado que explicará, en una reunión en los próximos días, las medidas al resto de regantes de la Comunidad del Páramo Bajo, si bien sabe que la mayoría «no van a aceptar» al no cumplirse la continuidad del mencionado acuerdo.

«No van a parar porque quieren movilizarse en Madrid», ha advertido al respecto, para detallar que la Comunidad debe ahora mismo «60 millones de euros» a los bancos y ha empeñado más de «200 millones» en amoblar sus fincas.

Así, están dispuestos a «luchar a muerte» para no perder «su patrimonio entero». «Sé que la Policía no lo va a entender y recibiremos castigos, pero nosotros tenemos que defender lo que es la Comunidad del Páramo Bajo y lo que son los jóvenes que están ahí y se han quedado ahí», ha concluido. Tras el encuentro, acordado el pasado lunes, cuando unos 300 regantes se manifestaron frente a la sede de la CHD y decenas de ellos se atrincheraron en la misma durante varias horas en contra de los costes de energía y mantenimiento por el funcionamiento de la estación de Villalobar, Lafuente ha subrayado que esta ha transcurrido de manera «cordial» y ha sido «muy positiva» porque ha marcado un «buen camino» para lograr el «coste cero» que reclaman los regantes y el cual también es el «objetivo» de la CHD. «Tenemos un objetivo común, que es el de que el Páramo Bajo no gaste en el coste de la electricidad, al reducir los costes y a poder ser el llegar al coste cero en la electricidad que consume para su elevadora de Villalobar», ha aseverado. La presidenta ha precisado que la postura de la CHD es «dar la cobertura jurídica necesaria» al compromiso político que se dió hace 30 años a la Comunidad de Regantes. Estos «beneficios no contaban con la imprescindible cobertura legal» porque «no se le dio la forma administrativa y jurídica que debería», ha explicado, para avanzar que de cara a solucionar la situación y cumplir con el coste cero a futuro, de manera que quede «bien atado, con toda la bendición jurídica necesaria».

Para ello propone siete soluciones, que probablemente tengan que combinarse y complementarse, ya que no hay «una solución única», ha indicado. Entre ellas, se encuentra la ya vigente tras ser adoptada en 2023, el denominado «sifón energético «, justificado técnica y económicamente, que vincula la producción de la central de Sahechores con el consumo de la estación elevadora de Villalobar, y que supone un ahorro de un 33 por ciento del consumo energético del bombeo.

El organismo estudia completar esta medida con la contratación bilateral del suministro de energía eléctrica, con lo que pretende reducir el coste energético exponencialmente, en función del año hidrológico y de los precios de la energía eléctrica.

Otra de las medidas supondría la construcción de un parque solar fotovoltaico que puede entregar la energía directamente a la estación elevadora, lo que requiere el concurso de la Dirección General del Agua y del IDAE. La CHD también tratará de «aprovechar» la energía reservada de los altos hidroeléctricos, para lo que se ha reunido con empresas energéticas.