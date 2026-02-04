Santa María del Páramo convoca una reunión sobre gestión de colonias de gatos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha convocado una reunión informativa para hacer balance, durante el pasado año 2025, del desarrollo del Plan C.E.R. de Gestión Ética de Colonias de Gatos Libres en el municipio, con participación de voluntarios que lo llevan a cabo, y para todos aquellos interesados en conocer su implantación y evolución, el próximo viernes 6 de febrero, a partir de las 19:30 horas, en la Sala de Conferencias del Centro Cívico Magdalena Segurado de la localidad.

La finalidad del Método CER (Captura-Esterilización-Retorno o Suelta) es dar solución a los problemas ocasionados por los gatos ferales incidiendo sobre su esterilización y, de esta manera, evitar el aumento descontrolado de la densidad de población en las colonias felinas, tal y como explica el consistorio. Una vez esterilizados, identificados, marcados y tratados sanitariamente son devueltos al territorio donde desarrollan su vida. Las poblaciones se estabilizan cuando el número de individuos esterilizados alcanza el 70%. «Se trata de un método de control indirecto que se ha revelado como el más eficaz para el fin que se persigue y que se está implantando cada vez más en diferentes municipios rurales y urbanos», argumenta la administración local.

Con la metodología del plan CER se realizan a los animales un examen veterinario, aprovechando la captura, así como los tratamientos indicados para reducir las enfermedades de transmisión y las zoonosis. Las colonias gestionadas éticamente constituyen, por tanto, una garantía para la salud pública.

El modelo establecido en Santa María ha despertado el interés de otros grupos de cuidadores y de ayuntamientos de otros municipios de la provincia, debido a la obligatoriedad que impone en su gestión la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.