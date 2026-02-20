Santa María impulsa un convenio para los mayores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo y la Asociación Activos y Felices han firmado un convenio de colaboración para situar a las personas mayores en el centro de la vida social, cultural y comunitaria del municipio. Este acuerdo, presentado el pasado día 3 de febrero, supone un paso decisivo en la lucha contra la soledad no deseada y en la promoción de un envejecimiento activo y saludable.

A través de esta alianza estratégica, ambas entidades ponen en marcha un programa integral que combina salud emocional, participación social, bienestar físico y nuevas tecnologías. Se trata de una iniciativa innovadora que no nace como un catálogo cerrado de actividades, sino como un modelo flexible y personalizado, en el que los propios participantes tendrán un papel protagonista, marcando los temas y el ritmo de las sesiones en función de sus inquietudes y necesidades reales.

El programa, diseñado por y para las personas mayores, despliega un amplio abanico de herramientas destinadas a fomentar el crecimiento personal, fortalecer los vínculos sociales y combatir el aislamiento. Las acciones se estructuran por bloque como la salud y el bienestar, cultura y debate, voz propia en el mundo digital o vínculo intergeneracional, abarcando actividades como talleres y conferencias especializadas orientadas a mejorar la comunicación con el médico de atención primaria, gestión del duelo o la identificación del dolor físico y emocional, ciclos de conferencias y actividades teatrales, cafés coloquio, espacios de diálogo y reflexión sobre temas de actualidad, participación en podcast, con programas como «Cuéntame una historia» o el encuentro con jóvenes de la zona para favorecer el intercambio de conocimientos y reforzar el tejido social del municipio.

Las primeras actividades previstas dentro del programa son un café-coloquio el 5 de marzo a las 11.30 horas y una charla que tendrá lugar el miércoles 18 de marzo. Desde el Ayuntamiento se subraya que el objetivo principal es que los mayores de Santa María del Páramo no sean meros espectadores, sino protagonistas activos de la vida local». Por su parte la Asociación Activos y Felices ha destacado la importancia de dotar a este colectivo de herramientas emocionales y comunicativas que mejoren su calidad de vida.

Este programa complementa la amplia oferta de actividades que desarrolla el ayuntamiento dirigidas a personas mayores entre las que destacan las escuelas deportivas municipales, con pilates, yoga o gimnasia de mantenimiento, el taller de estimulación cognitiva, programa redprendimiento, el aula Mentor y Educación de Adultos, la activa participación del tejido asociativo local, como la Asociaci´n de Amas de Casa y la Asociación de Jubilados, o las excursiones organizadas por el Ayuntamiento.

Desde el equipo de gobierno municipal se recuerda que la puesta en marcha de este programa responde a uno de los compromisos fundamentales adquiridos por la alcaldesa al asumir su cargo.