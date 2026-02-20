Adjudicada la rehabilitación de un área verde de Celadilla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Villadangos del Páramo ha adjudicado por un importe cercano a los 120.000 euros las obras de rehabilitación del área verde de Eras Grandes, situada en la localidad de Celadilla del Páramo, a la empresa Ryal.

La actuación se localiza en la entrada del pueblo, en su margen derecha en sentido desde Villadangos del Páramo, una zona verde que llevaba años sin acondicionar pese a contar con una distribución de bordillos en forma circular ya ejecutada. El objetivo del proyecto es completar y poner en uso este espacio para el disfrute habitual de los vecinos.

La intervención forma parte de las actuaciones incluidas en el Plan Provincial 2021 de la Diputación de León y contempla el relleno de tierras del área, la ejecución de la preinstalación de alumbrado, la creación de una zona ajardinada y la instalación de un sistema de riego.

Los terrenos donde se desarrollará el parque son propiedad de la Junta Vecinal de Celadilla del Páramo, lo que permite la inmediata disponibilidad de la parcela sin necesidad de expropiaciones ni afecciones a terceros. El proyecto técnico define y valora todas las obras necesarias, sirve de base para la tramitación de licencias y autorizaciones y actuará como guía para la dirección de obra.