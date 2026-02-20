Villadangos adecuará el albergue de peregrinos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Villadangos del Páramo ha adjudicado por un importe cercano a los 50.000 euros las obras de adecuación exterior del albergue de peregrinos de Villadangos del Páramo a la empresa Conservación y Restauración Meneses y Gómez.

La actuación se desarrollará en el actual albergue de peregrinos, ubicado en las antiguas Escuelas Nacionales, un edificio construido en 1935 y rehabilitado en 1991 tras un incendio, que actualmente funciona de manera estacional. Las obras permitirán crear un espacio de ocio, recreo y paseo integrado en el entorno, en una parcela de 8.835 metros cuadrados situada en el límite entre la zona rústica y el núcleo urbano.