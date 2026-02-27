Degustación de Alubias Paramesas en Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo celebra este domingo su segunda Degustación de Alubias Paramesas. La cita tendrá lugar en la plaza Mayor de la localidad a partir de las 14 horas y se calcula que se repartirá un millar de raciones de diversas variedades. Por un precio de cinco euros se recibe un cuenco y tiques para dos degustaciones.

Con esta iniciativa se trata de mostrar una forma de cocción distinta, en ollas ferroviarias, y de poner en valor esta legumbre típica de la zona, muy arraigada en el páramo leonés. En esta cita estarán presentes las alubias tolosanas, de color morado, la «pinta del país», una alubia típica del páramo que siembran pocos agricultores y cuya característica principal es el caldo espeso y sabroso que prepara en la cocción, la de riñón y la alubia canela, de textura muy fina.

Una de las características de las alubias cultivadas en el páramo, señalan los promotores, es la cremosidad que tienen cuando se degustan debido a las características orográficas, climáticas y tipología del suelo de esta comarca.

Las leguminosas estarán acompañadas de 60 kilogramos de chorizo, panceta, costilla adobada, oreja y verduras.