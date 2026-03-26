Santa María acomete obras de urbanización en varias calles

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El Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha iniciado el proceso de licitación para la ejecución de diversas obras de urbanización y pavimentación en el municipio, tras la aprobación de los pliegos en la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado día 3 de marzo.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 8 de abril a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La inversión, que asciende a 307.818,87 euros (IVA incluido), está financiada en su totalidad por la Diputación de León a través del Plan Provincial de Cooperación Municipal correspondiente al pasado ejercicio y tiene un plazo de ejecución de seis meses.

Estas actuaciones tienen como objetivo dar respuesta a distintas carencias detectadas en varios viales y espacios públicos, relacionadas principalmente con el deterioro de pavimentos y la falta de adecuación de espacios peatonales, de circulación y aparcamiento.

Modificación de normas

Las intervenciones previstas incluyen la urbanización completa de un tramo en el extremo sur de la calle El Bajo, tras la reciente modificación de las normas urbanísticas. Se ejecutarán nuevas aceras de hormigón, calzada asfaltada con señalización, redes de abastecimiento y saneamiento, canalizaciones subterráneas y alumbrado público; la reordenación de un tramo de la calle Polideportivo, en su extremo norte, donde se reorganizarán los espacios peatonales, de tráfico y estacionamiento, incorporando nuevos pavimentos, sistemas de drenaje y canalizaciones para alumbrado, y la renovación de los pavimentos en las calles Benito León y Manuel Verdejo, mediante la instalación de adoquín de hormigón en dos colores, junto con la mejora de las redes destinadas al drenaje y las infraestructuras de los diferentes servicios.