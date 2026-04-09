Visto bueno de la Comisión de Patrimonio de la Junta
Urdiales del Páramo tendrá una plaza de la Torre renovada
La Comisión Terrotorial de Patrimonio Cultural celebrada el 30 de marzo dio el visto bueno a la realización de las obras de renovación y reforma de la plaza de la Torre de la localidad de Urdiales del Páramo. Se trata de un espacio situado sobre el yacimiento arqueológico denominado «Barrio de Urdiales», tal y como ha explicado la Junta de Castilla y León en un comunicado. La actuación prevista por la administración autonómica incluye la reordenación del espacio con zonas pavimentadas y ajardinadas, así como la instalación de alumbrado y mobiliario urbano, estableciéndose la obligación de realizar control arqueológico durante los movimientos de tierra. La comisión estuvo presidida por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego y se celebró en el Museo de León. En Urdiales es famosa la torre de su iglesia, que fue restaurada tras venirse abajo en enero de 2022.