Urdiales del Páramo tendrá una plaza de la Torre renovada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comisión Terrotorial de Patrimonio Cultural celebrada el 30 de marzo dio el visto bueno a la realización de las obras de renovación y reforma de la plaza de la Torre de la localidad de Urdiales del Páramo. Se trata de un espacio situado sobre el yacimiento arqueológico denominado «Barrio de Urdiales», tal y como ha explicado la Junta de Castilla y León en un comunicado. La actuación prevista por la administración autonómica incluye la reordenación del espacio con zonas pavimentadas y ajardinadas, así como la instalación de alumbrado y mobiliario urbano, estableciéndose la obligación de realizar control arqueológico durante los movimientos de tierra. La comisión estuvo presidida por el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego y se celebró en el Museo de León. En Urdiales es famosa la torre de su iglesia, que fue restaurada tras venirse abajo en enero de 2022.