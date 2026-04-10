Santa María abre un nuevo centro joven con actividades dirigidas los fines de semana

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo ha inaugurado este viernes un nuevo espacio para los jóvenes de más de 12 años de la localidad y de la comarca, el nuevo Centro Joven Paramés, ubicado en la antigua casa de los maestros, en la calle de Las Monjas, y que estará abierto los viernes y sábados de 17.30 a 21.30 horas entre los meses de abril y mayo. Tanto el viernes como el sábado se realizará una actividad dirigida y el resto del tiempo los jóvenes, bajo la supervisión de un monitor, podrán disfrutar de un espacio para ellos donde poder jugar a juegos de mesa, hacer trabajos en grupo o simplemente un lugar para quedar. En las próximas semanas este espacio se irá equipando con ordenadores, zona wifi y otro tipo de juego como mesa de pin-pong.

La actividad dirigida que se realizará este sábado de 18.30 a 20.30 es un taller de Decor-Art. El 17 de abril, será Asduino Stem; el 18 de abril, Cine + Picote, el 24 de abril, Go 4 Orienting y el 25 de abril, Maxi Games + Torneo Billar.