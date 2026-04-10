Santa María abre un nuevo centro joven con actividades dirigidas los fines de semana
Santa María del Páramo ha inaugurado este viernes un nuevo espacio para los jóvenes de más de 12 años de la localidad y de la comarca, el nuevo Centro Joven Paramés, ubicado en la antigua casa de los maestros, en la calle de Las Monjas, y que estará abierto los viernes y sábados de 17.30 a 21.30 horas entre los meses de abril y mayo. Tanto el viernes como el sábado se realizará una actividad dirigida y el resto del tiempo los jóvenes, bajo la supervisión de un monitor, podrán disfrutar de un espacio para ellos donde poder jugar a juegos de mesa, hacer trabajos en grupo o simplemente un lugar para quedar. En las próximas semanas este espacio se irá equipando con ordenadores, zona wifi y otro tipo de juego como mesa de pin-pong.
La actividad dirigida que se realizará este sábado de 18.30 a 20.30 es un taller de Decor-Art. El 17 de abril, será Asduino Stem; el 18 de abril, Cine + Picote, el 24 de abril, Go 4 Orienting y el 25 de abril, Maxi Games + Torneo Billar.