Juan Ramón Alves expone en Santa María del Páramo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo acoge desde el pasado mes de abril la exposición «Entre el Órbigo y el Esla» en la Sala de Exposiciones Óscar García Prieto de Santa María del Páramo, una exposición de acuarelas de Juan Ramón Alves, a la que acudió la alcaldesa Alicia Gallego González.

Juan Ramón Alves Fernández ha impartido talleres de acuarela plein air y en estudio, en diferentes lugares de España y ha sido finalista y ganador en varios certámenes de pintura rápida.

El pasado domingo el artista realizó una charla-demostración de acuarela, pintando en directo «Los símbolos del primer equilibrista». La exposición se podrá visitar hasta el domingo 26 de abril 2026. El horario de la sala es, viernes y sábados de 19.00 a 21.00 horas y domingos de 1200 a 14.00 horas.