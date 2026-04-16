Santa María del Páramo renovará su señalización

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El Ayuntamiento de Santa María del Páramo pondrá en marcha un ambicioso proyecto de renovación de la señalización viaria en todo el municipio, con una inversión total de 82.041,94 euros (IVA incluido). La adjudicación del contrato fue aprobada el pasado lunes 13 de abril por la Junta de Gobierno Local, marcando así el inicio de una actuación clave para la mejora de la seguridad y la movilidad urbana.

Esta intervención será financiada a través del Plan de Cooperación Municipal de la Diputación de León, una herramienta fundamental para que los municipios puedan acometer inversiones destinadas a la mejora de sus infraestructuras y servicios públicos. En este caso, la actuación responde a la necesidad de renovar una señalética que presenta un notable estado de deterioro, así como a la reorganización de distintos espacios urbanos y la creación de nuevas zonas de aparcamiento.

El proyecto contempla una renovación integral de la señalización horizontal y vertical en toda la localidad. En concreto, se procederá a la actualización de las marcas viales longitudinales, líneas de detención —tanto continuas como discontinuas—, pasos de peatones, flechas direccionales, inscripciones sobre la calzada, símbolos y zonas cebreadas. Asimismo, se renovarán las señales verticales, incluyendo las de forma octogonal, circular, triangular y cuadrada, todas ellas instaladas sobre poste, con el objetivo de mejorar su visibilidad y eficacia.

Formalizar el contrato

Una vez comunicada oficialmente la adjudicación, se abrirá un plazo de 15 días hábiles para la formalización del contrato. Posteriormente, se llevará a cabo la firma del acta de comprobación del replanteo, paso previo indispensable para el inicio de las obras. El plazo de ejecución previsto es de dos meses, por lo que el Ayuntamiento confía en que los trabajos puedan desarrollarse con agilidad.

El equipo de gobierno municipal ha fijado como objetivo que la ejecución de estas obras esté finalizada antes del verano, de modo que los vecinos puedan beneficiarse cuanto antes de unas calles más seguras, ordenadas y accesibles. En este sentido, la alcaldesa, Alicia Gallego, ha subrayado que esta actuación se enmarca dentro de una estrategia más amplia orientada a mejorar la seguridad vial en el municipio y garantizar el cumplimiento de las normas de accesibilidad en las aceras.

Según ha destacado la regidora, este proyecto se suma a otras iniciativas que el Ayuntamiento viene desarrollando en los últimos años para modernizar el municipio y adaptar sus infraestructuras a las necesidades actuales de la población.