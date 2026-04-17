Santa María del Páramo celebra su Open de Squash

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El polideportivo de Santa María del Páramo será escenario este sábado de la décimo quinta edición del Open de Squash, una cita puntuable para el ranking de Castilla y León y también a nivel nacional.

El torneo contará con la participación de 25 jugadores, 16 en categoría masculina y 9 en la femenina. Los partidos comenzarán a las 09.30 horas.

La competición, que este año cuenta con coeficiente 1 y repartirá 1.000 euros en premios, marcará además el inicio de un intenso calendario deportivo en la localidad durante las próximas semanas.