Santa María del Páramo celebra su Open de Squash
El polideportivo de Santa María del Páramo será escenario este sábado de la décimo quinta edición del Open de Squash, una cita puntuable para el ranking de Castilla y León y también a nivel nacional.
El torneo contará con la participación de 25 jugadores, 16 en categoría masculina y 9 en la femenina. Los partidos comenzarán a las 09.30 horas.
La competición, que este año cuenta con coeficiente 1 y repartirá 1.000 euros en premios, marcará además el inicio de un intenso calendario deportivo en la localidad durante las próximas semanas.