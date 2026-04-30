Fuga de agua sin reparar en Valdefuentes desde hace un mes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El concejal de UPL en el Ayuntamiento de Valdefuentes del Páramo, Carlos del Pozo, ha denunciado la falta de actuación del equipo de gobierno ante una fuga de agua activa desde hace más de un mes en la calle Las Eras.

La avería, visible a la altura de la nave Claudio, persiste pese a que el propietario cerró la llave de paso, lo que apunta a un problema en el ramal del suministro. Según explica del Pozo, el pasado 9 de abril se solicitó por escrito su reparación sin que hasta ahora se haya producido respuesta por parte del alcalde, José Luis Martínez Valderrey.

El edil considera “inadmisible” la situación por el desperdicio de agua potable y el coste que supone su extracción y tratamiento. Ante la falta de solución, UPL ha registrado un nuevo escrito y advierte de posibles movilizaciones vecinales si no se actúa en breve.

Además, recuerdan que una reciente tormenta dejó sin luz al municipio, lo que provocó la parada de la bomba de agua y problemas de suministro, evidenciando la necesidad de mejorar la red.