Santa María presenta su plan de ocio y deporte para el verano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo, a través de la Concejalía de Juventud y Deportes, ha presentado el programa de ludotecas y campus deportivos para este verano 2026, «con el principal objetivo de la conciliación familiar durante las vacaciones escolares, y también para que los jóvenes que vienen durante los meses de verano puedan relacionarse y practicar sus modalidades deportivas favoritas», ha señalado el consistorio en un comunicado. La ludoteca municipal comenzará el día 25 de junio y finalizará el 4 de septiembre en turnos semanales, estando orientada la actividad a niños mayores de 3 años. También para los niños nacidos entre 2012 y 2018 se desarrolla un campamento urbano en el polideportivo municipal con actividades más lúdicas y orientadas al ocio y tiempo libre.

Con piscina

Además, para los niños y niñas que están cursado primaria y secundaria, se han programado distintos campus deportivos, de balonmano, atletismo, fútbol, patinaje, gimnasia rítmica y baloncesto repartidos durante todo el verano, con acceso a las piscinas municipales todos los días. Las actividades contarán con turnos semanales, servicio de madrugadores y descuentos para hermanos y familias numerosas. Además, varias de ellas incluyen acceso diario a la piscina y equipación deportiva.

Las inscripciones podrán realizarse a través de la APP Santa María del Páramo Deporte, en las oficinas municipales o mediante los canales habilitados por cada campus.

El campamento urbano, entre el 29 de junio y el 28 de agosto ofrecerá actividades deportivas y piscina diaria; el III Campus Paramés de Balonmano, del 29 de junio al 3 de julio; el entrenamiento de verano de gimnasia rítmica, del 6 al 10 de julio; el IV Campus de Fútbol Aanta María del Páramo, con dos turnos en julio; el III Campus de Atletismo, dividido en dos semanas durante julio; el IV Campus de Patinaje, del 3 al 7 de agosto; y el IV Campus de Baloncesto, también con dos turnos en julio. Todas están dirigidas a niños y jóvenes de distintas edades y varias de ellas incluyen piscina diaria, equipación y servicio de madrugadores.